اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a press conference, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, December 19, 2023. REUTERS/Alina Smutko
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: "نستعد لاتفاقيات جديدة وقوية مع الشركاء"

الرئيس الأوكراني يعول على المزيد من مساعدات الغرب في يناير وفبراير

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع التوقيع على عدد من حزم الدفاع الغربية الجديدة لأوكرانيا هذا الشهر والشهر المقبل.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور مساء السبت: "نحن نستعد لاتفاقيات جديدة مع الشركاء، اتفاقيات ثنائية قوية".

وتابع: "من المفترض أن يأتي يناير وفبراير بنتائج مترتبة على ذلك. هناك بالفعل مواعيد محددة يمكن فيها توقع وثائق جديدة وقوية".

وبعد أن شنت روسيا عمليتها العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، اتحد حلفاء كييف الغربيون في تقديم مساعدات عسكرية وغير مسبوقة لمساعدة زيلينسكي في الدفاع عن بلاده.

لكن مع استمرار الحرب الآن في عامها الثالث، لم يحدث تغيير يذكر على طول خط المواجهة في الأشهر الاثني عشر الماضية وتزايد المعارضة لمزيد من المساعدات والأموال والمعدات في الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية.

ولم يذكر زيلينسكي الدول التي يأمل في إبرام الاتفاقيات معها.

وأمضى الرئيس الأوكراني أسابيع في جولة دبلوماسية دولية في محاولة لتأمين المزيد من الدعم السياسي والعسكري.

بلينكن يعد زيلينسكي في دافوس بمواصلة دعم أوكرانيا أوكرانيا روسيا و أوكرانيا بلينكن يعد زيلينسكي في دافوس بمواصلة دعم أوكرانيا

وكثيرا ما كرر أن الضربات الجوية المتزايدة التي تشنها روسيا في فصل الشتاء والهجوم المنهك وإن كان بطيئا الذي تشنه موسكو في شرق أوكرانيا يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز دفاعات كييف الجوية والبرية بشكل أكبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت بريطانيا، وهي من أقوى مؤيدي كييف، إنها ستزيد دعمها لأوكرانيا في السنة المالية المقبلة إلى 2.5 مليار جنيه استرليني (3.19 مليار دولار).

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إنه سيزور أوكرانيا في فبراير لوضع اللمسات النهائية على اتفاق ضمانات أمنية ثنائي ستسلم بموجبه باريس أسلحة أكثر تطورا لكييف، بما في ذلك صواريخ كروز طويلة المدى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط