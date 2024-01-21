غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط أشبه بـ"برميل وقود"

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد غوتيريش في بيان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق وإلى قتل البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه.

People in Gaza are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food & clean water, and hospitals without power & medicine.



This must stop.



I will not relent in my call for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate & unconditional release of all hostages. — António Guterres (@antonioguterres) January 20, 2024

وتابع قائلا إن من الضروري التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة ووصول المساعدات إلى المحتاجين وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

وانتقد غوتيريش الرفض المتكرر لحل الدولتين بوصفه "غير مقبول"، وأشار إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يطيل أمد الصراع وبات تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

يذكر أن الحرب اندلعت بين إسرائيل وحماس في غزة إثر هجوم نفذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

مقتل ما لا يقل عن 25 ألفاً

وتشن إسرائيل منذ ذلك الوقت هجوماً دموياً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 ألف فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

واستنكرت منظّمة الصحة العالمية "ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.