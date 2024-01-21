اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنطونيو غوتيريش (أرشيفية من رويترز)
أنطونيو غوتيريش (أرشيفية من رويترز)
الشرق الأوسط

غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط أشبه بـ"برميل وقود"

الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة ووصول المساعدات إلى المحتاجين وتسهيل إطلاق سراح الرهائن

العربية.نت، ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد غوتيريش في بيان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق وإلى قتل البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه.

وتابع قائلا إن من الضروري التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة ووصول المساعدات إلى المحتاجين وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

وانتقد غوتيريش الرفض المتكرر لحل الدولتين بوصفه "غير مقبول"، وأشار إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يطيل أمد الصراع وبات تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

يذكر أن الحرب اندلعت بين إسرائيل وحماس في غزة إثر هجوم نفذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

بالشهر الرابع للحرب.. تقديرات أميركية ترجح مقتل ما بين 20-30% من عناصر حماس  العرب والعالم الشرق الأوسط بالشهر الرابع للحرب.. تقديرات أميركية ترجح مقتل ما بين 20-30% من عناصر حماس 

مقتل ما لا يقل عن 25 ألفاً

وتشن إسرائيل منذ ذلك الوقت هجوماً دموياً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 ألف فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

واستنكرت منظّمة الصحة العالمية "ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط