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وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني - رويترز

فرنسا: للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، السبت، أن "للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة"، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا معارضته "السيادة الفلسطينية" في قطاع غزة.

وقال عبر منصة "إكس" إن "فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".

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يأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة، وشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".

وأوضح نتنياهو خلال اتصال الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل يجب أن "تتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن"، معتبرا أن هذا الشرط "يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية"، وفق ما نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتؤيد الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين، وهو ما تُعارضه الحكومة الإسرائيلية التي تخوض حربا ضد حماس في غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته الحركة في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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