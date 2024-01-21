منها البقاء في السلطة.. حماس تضع 3 شروط لصفقة تبادل أسرى

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حركة حماس تضع 3 شروط لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة منها ضمانات دولية للبقاء في السلطة.

كما قالت إن شروط حماس لإتمام الصفقة تتضمن إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

,كان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قد أكد أن الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الحركة لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى.

كما قال في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي يوم الثلاثاء الماضي "المقترحات التي تصل من خلال الوسطاء لا تتوقف، لكن لن يتم مناقشة أي مقترح لا يتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار ولن نتراجع عن موقفنا".

وأضاف "لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار والانسحاب ومن ثم نستقبل أي مقترح ".

خروج قادة حماس من قطاع غزة

وقبل ذلك، أفادت هيئة البث في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث مقترحاً جديداً من قطر لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

كما أوضحت الهيئة أن تفاصيل المقترح، الذي وصفته بأنه "جديد للغاية"، تشمل عدة بنود أهمها خروج قادة حماس من قطاع غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منه وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع على دفعات.

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت حركة حماس هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.

وأسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

في حين ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، و71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.