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من تدريبات سابقة للناتو
من تدريبات سابقة للناتو
روسيا و أوكرانيا

الناتو أطلق أكبر تدريباته.. روسيا: "المدافع الصامد" عودة للحرب الباردة

التدريبات تركز على كيفية تعزيز القوات الأميركية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع

رويترز
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أعلن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نشرت، اليوم الأحد، أن نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2024، والتي تحمل اسم (المدافع الصامد)، يشكل "عودة لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

وقال حلف الناتو يوم الخميس، إنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأميركية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

دمار قرب كييف بعد سقوط صاروخ روسي (رويترز)
دمار قرب كييف بعد سقوط صاروخ روسي (رويترز)

وأضاف جروشكو للوكالة: "هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب التي يشنها الغرب على روسيا".

وتابع: "تدريب على هذا النطاق يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف الناتو لمخططات الحرب الباردة حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا".

ولم يأت الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة في إعلانه، لكن وثيقة حلف الناتو الأبرز للاستراتيجيات تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء في الحلف.

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وشنت روسيا هجوما شاملا على أوكرانيا في فبراير 2022، ووصفته كييف والغرب بأنه سعي استعماري لضم الأراضي دون مبرر.

ودأبت موسكو ووزير خارجيتها سيرغي لافروف منذ ذلك الحين على اتهام "الغرب الجمعي" بشن حرب على روسيا من خلال دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا بالمساعدات.

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