الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية.. وواشنطن تنفي

أعلنت جماعة الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، مساء الاثنين، تنفيذ عملية ضد سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن، إلا أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أكدت أن تقرير الحوثيين "كاذب".

وقالت القيادةالمركزية للقوات البحرية الأميركية إن "تقرير الحوثيين المدعومين من إيران عن الهجوم الناجح المزعوم على سفينة M/V Ocean Jazz هو تقرير كاذب بشكل واضح. حافظت NAVCENT على اتصالات مستمرة مع M/V Ocean Jazz طوال فترة عبورها الآمن".

وفي وقت سابق كان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، قد أفاد في بيان، أن ما سماها "القواتُ البحريةُ" التابعة لهم نفذت عملية عسكرية استهدفتْ سفينةَ شحنٍ عسكرية أميركية ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، إن جماعته على استعداد للرد على الهجمات الأميركية والبريطانية باستهداف كافة مصادر التهديد في البحر الأحمر.

أسطول أوروبي في البحر الأحمر لردع الحوثيين

كما هدد بمزيد من الهجمات ردا على الضربات الأميركية والبريطانية، مؤكداً أن أي استهداف جديد لن يبقى دون رد.

وأشار سريع إلى مزاعم الجماعة بالاستمرار في "منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتأتي هذه الهجمات بالرغم من الضربات الأميركية البريطانية على مواقع وأهداف للحوثيين للحد من هذه الهجمات البحرية التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على عشرات الأهداف في اليمن في وقت سابق هذا الشهر، واستهدفت الغارات الأميركية عددا من الصواريخ التي قالت واشنطن إنها كانت معدة للإطلاق وتشكل تهديدا للسفن المدنية والعسكرية.

ويمرّ نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدّي إلى جنوب البحر الأحمر، لكنّ عدد الحاويات التي تمرّ في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف نوفمبر، وفق خبراء.