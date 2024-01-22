الكرملين يتهم أوكرانيا بقصف محطة الغاز قرب سان بطرسبورغ

اتهم الكرملين، الاثنين، أوكرانيا بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين الاثنين ردا على سؤال حول الحريق "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية"، كما اتهم أوكرانيا بالقصف الذي تعرضت له الأحد مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا منددا بـ"عمل إرهابي همجي" أوقع 27 قتيلا.

كما قال المتحدث باسم الكرملين إن الجيش الروسي، وهيئات حكومية أخرى، يتخذ الإجراءات اللازمة التي تشمل الدفاعات الجوية بعد ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة روسية لتصدير الوقود.





وقالت شركة نوفاتك الروسية، أمس الأحد، إنها أوقفت بعض العمليات في المحطة مؤقتا، إضافة إلى "العمليات التكنولوجية" في مجمع مجاور بعد اندلاع حريق قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه نتج عن هجوم بطائرة مسيرة.

وفي السياق، أعلن نائب مدير الإدارة العامة لحماية النظام العام في وزارة الداخلية الروسية، ستانيسلاف كوليسنيك، عن إجلاء أكثر من 2800 طفل من مقاطعة بيلغورود بعد القصف الأوكراني الأخير للمنطقة.

وقال كوليسنيك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في الأعمال الإجرامية من قبل نظام كييف ضد القاصرين: "فيما يتعلق بالتفجيرات الأخيرة في مقاطعة بيلغورود، قمنا بضمان سلامة إجلاء الأطفال، اعتبارا من يوم أمس، تم إجلاء 2805 أطفال إلى 10 مناطق، 17 منهم يعتزمون القيام برحلة سياحية إلى أبخازيا".

وأضاف: "وفقا لأحدث البيانات، قتل 25 شخصا، من بينهم 5 أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين. وتضررت عشرات المباني السكنية والمرافق المدنية.وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شنّ ضربة جوابية على المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك في خاركوف، مما أدى إلى تكبد الجانب الأوكراني خسائر كبيرة".