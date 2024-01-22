اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الدفاع المقال يوآف غالانت(فرانس برس)
وزير الدفاع المقال يوآف غالانت(فرانس برس)
الشرق الأوسط

غالانت: لن نوقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله من جانب واحد

كما أفادت التقارير بأن غالانت شكر ليكورنو على التزام فرنسا بتغيير الوضع الأمني ​​في جنوب لبنان، وإخراج حزب الله من الحدود

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله اللبناني من جانب واحد، محذرا من أن الحرب ستكون صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة للحزب ولبنان".

وخلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

كما أفادت التقارير بأن غالانت شكر ليكورنو على التزام فرنسا بتغيير الوضع الأمني ​​في جنوب لبنان، وإخراج حزب الله من الحدود.

وشدد غالانت على أن "فرنسا لها دور مهم في الرغبة الدولية في استقرار الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية، وذلك في إطار الجهد السياسي الذي تقوده الإدارة الأميركية"، مبينا أن "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال تسوية سياسية".

وأضاف: "ومع ذلك، فإننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك بالوسائل العسكرية أيضا".

فيما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن "إبعاد حزب الله عن الحدود هدف بالنسبة لإسرائيل".

ويزور لوكورنو إسرائيل للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول.

وفي جولته السابقة، زار لوكورنو إسرائيل ومصر والسعودية وقطر، وتفقّد أيضا حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود الراسية في مصر قرب غزة وحيث تتم معالجة مدنيين فلسطينيين.

كما زار جنوب لبنان حيث ينتشر 700 جندي فرنسي في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أديس أبابا: بعض الدول أجندتها ليست السلام والأمن في القرن الإفريقي أديس أبابا: بعض الدول أجندتها ليست السلام والأمن في القرن الإفريقي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط