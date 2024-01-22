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Images purported to show China spy balloon emerge on social media
تايوان قالت إنها رصدت 6 مناطيد صينية بسمائها (أرشيفية - وكالات)
تايوان

مناطيد الصين تؤرق تايوان.. والأخيرة: رصدنا 6 فوق المضيق

تايوان تتهم الصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بالمناطيد

العربية.نت، وكالات
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، الاثنين، إنها رصدت 6 مناطيد صينية أخرى تحلق فوق مضيق تايوان أمس، عبر أحدها الجزيرة، في أحدث واقعة لرصد مناطيد تقول الوزارة إنها شاهدتها فوق مضيق تايوان على مدى الشهر والنصف الماضية.

واتهمت الوزارة هذا الشهر، في بيان شديد اللهجة، الصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بالمناطيد، قبل أيام من الانتخابات التايوانية في 13 يناير.

الصين وتايوان (تعبيرية من آيستوك)
الصين وتايوان (تعبيرية من آيستوك)

ولم تعلق وزارة الدفاع الصينية على الأمر، كما رفضت الشهر الماضي التعليق على المناطيد. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب حكومة تايبيه.

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وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في فبراير الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.

وفي الحادث الأخير، الذي كشفت عنه الوزارة اليوم الاثنين في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت إن ستة مناطيد حلقت فوق خط المنتصف في المضيق أمس الأحد.

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