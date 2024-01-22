"تزوجي للاحتفاظ بوظيفتك".. قائمة ممنوعات جديدة لطالبان ضد المرأة الأفغانية

تفرض حركة طالبان قيودا على حصول المرأة الأفغانية على العمل والسفر والرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة أو ليس لديها ولي أمر، وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الاثنين.

في إحدى الحوادث، نصح مسؤولون من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امرأة بالزواج إذا أرادت الاحتفاظ بوظيفتها في منشأة للرعاية الصحية، قائلين إنه من غير المناسب أن تعمل امرأة غير متزوجة.

منعت حركة طالبان النساء من معظم مجالات الحياة العامة ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس كجزء من الإجراءات القاسية التي فرضتها بعد توليها السلطة عام 2021، بالرغم من وعودها في البداية بحكم أكثر اعتدالا.

كما أغلقت الحركة صالونات التجميل وبدأت في فرض قواعد اللباس، واعتقلت النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب. في مايو/أيار 2022، أصدرت حركة طالبان مرسوما يدعو النساء إلى إظهار أعينهن فقط ويوصيهن بارتداء البرقع من الرأس إلى أخمص القدمين، على غرار القيود التي فرضت خلال حكم طالبان السابق بين عامي 1996 و2001.

في تقريرها ربع السنوي الأخير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن حركة طالبان تقوم بقمع النساء الأفغانيات العازبات أو اللاتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم يرافقهن.

لا توجد قوانين رسمية بشأن ولاية الرجل في أفغانستان، لكن حركة طالبان قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر لمسافة معينة دون محرم.

تم اعتقال ثلاث عاملات في مجال الرعاية الصحية في أكتوبر لأنهن كن في طريقهن للعمل بدون محرم.

وقال التقرير إنه تم إطلاق سراحهن بعد أن وقعت عائلاتهن على تعهد مكتوب بعدم تكرار هذا الفعل.

وفي ولاية باكتيا، منعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النساء دون محرم من الوصول إلى المرافق الصحية منذ ديسمبر.

وتقوم بزيارة المرافق الصحية في الولاية للتأكد من الالتزام بالتعليمات.

وتقوم الوزارة، التي تعمل بمثابة شرطة الأخلاق لطالبان، بفرض الحجاب والمحرم عندما تزور النساء الأماكن العامة والمكاتب والمعاهد التعليمية من خلال نقاط التفتيش وعمليات التفتيش.

في ولاية قندهار، زار مسؤولو الوزارة في ديسمبر محطة للحافلات للتأكد من أن النساء لا يسافرن لمسافات طويلة دون محرم، وأصدروا تعليمات لسائقي الحافلات بعدم السماح للنساء بالركوب دون محرم، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

كما تم القبض على نساء لشرائهن وسائل منع الحمل، وهو ما لم تحظره حركة طالبان رسميا.