اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنيامين نتنياهو بين جنوده - أسوشييتد برس
بنيامين نتنياهو بين جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - أسوشييتد برس)

أول تعليق لنتنياهو على هجوم المغازي: مأساة سنتعلم منها

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وسط حالة من الصدمة التي عبر عنها العديد من المسؤولين في إسرائيل خلال الساعات الماضية إثر مقتل 21 جندياً من قوات الاحتياط في مخيم المغازي بقطاع غزة، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره عن أسفه لهذا الحادث.

وقال في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش يحقق في المأساة التي وقعت" لافتاً إلى أن "بلاده ستتعلم منها لحماية أرواح الجنود".

كما أضاف أن "البلاد مرت أمس بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب في غزة"، معرباً عن حزنه على سقوط الجنود.

"كارثة"

إلى ذلك، أكد أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الكارثة"، مشددا على وجوب استخلاص العبر اللازمة مما حصل للحفاظ على حياة الجنود.

وختم بإعادة التأكيد على أن بلاده لن توقف القتال حتى القضاء على حركة حماس.

قوات إسرائيلية في غزة (أرشيفية- رويترز)
قوات إسرائيلية في غزة (أرشيفية- رويترز)

أتى هذا التعليق بعدما أعلن الأدميرال دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق اليوم أن جنود احتياط كانوا يعدون متفجرات لهدم منزلين في وسط غزة، أمس الاثنين، عندما أطلق مسلح قذيفة صاروخية على دبابة قريبة، ما أدى إلى تنشيط العبوات الناسفة وانفجارها.

وأسفر ذلك الانفجار عن انهيار المبنيين المكونين من طابقين على الجنود وهم بداخلهما.

يشار إلى أن عملية التفجير هذه وقعت في المنطقة العازلة على بعد حوالي 600 متر من سياج غزة بمنطقة مخيم المغازي للاجئين، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بعدما فخخ الجنود عددا من المباني على جري ما يفعلون عادة منذ اجتياح مناطق واسعة شمال ووسط القطاع.

إلا أن عناصر من حماس قصفوا نحو تلك المباني أثناء وجود جنود من لواء الاحتياط التابع للواء الأول بداخلها، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

يذكر أنه بهذا الحادث يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي (2023) إلى نحو 218.

أما عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، فبلغ حسب إحصاءات إسرائيلية رسمية 535 جندياً وضابطاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقترحان إسرائيليان على الطاولة لإنهاء حرب غزة مقترحان إسرائيليان على الطاولة لإنهاء حرب غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط