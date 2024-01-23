أول تعليق لنتنياهو على هجوم المغازي: مأساة سنتعلم منها

وسط حالة من الصدمة التي عبر عنها العديد من المسؤولين في إسرائيل خلال الساعات الماضية إثر مقتل 21 جندياً من قوات الاحتياط في مخيم المغازي بقطاع غزة، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره عن أسفه لهذا الحادث.

وقال في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش يحقق في المأساة التي وقعت" لافتاً إلى أن "بلاده ستتعلم منها لحماية أرواح الجنود".

אתמול חווינו את אחד הימים הקשים ביותר מאז פרוץ המלחמה.



אני מבקש לחזק את המשפחות היקרות של לוחמינו הגיבורים שנפלו בשדה הקרב. אני יודע שעבור המשפחות הללו, חייהן ישתנו לעד.



אני דואב על חיילינו הגיבורים שנפלו. אני מחבק את המשפחות בשעת יגונן וכולנו מתפללים לשלום פצועינו.



צה״ל… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2024

كما أضاف أن "البلاد مرت أمس بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب في غزة"، معرباً عن حزنه على سقوط الجنود.

"كارثة"

إلى ذلك، أكد أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الكارثة"، مشددا على وجوب استخلاص العبر اللازمة مما حصل للحفاظ على حياة الجنود.

وختم بإعادة التأكيد على أن بلاده لن توقف القتال حتى القضاء على حركة حماس.

أتى هذا التعليق بعدما أعلن الأدميرال دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق اليوم أن جنود احتياط كانوا يعدون متفجرات لهدم منزلين في وسط غزة، أمس الاثنين، عندما أطلق مسلح قذيفة صاروخية على دبابة قريبة، ما أدى إلى تنشيط العبوات الناسفة وانفجارها.

وأسفر ذلك الانفجار عن انهيار المبنيين المكونين من طابقين على الجنود وهم بداخلهما.

يشار إلى أن عملية التفجير هذه وقعت في المنطقة العازلة على بعد حوالي 600 متر من سياج غزة بمنطقة مخيم المغازي للاجئين، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بعدما فخخ الجنود عددا من المباني على جري ما يفعلون عادة منذ اجتياح مناطق واسعة شمال ووسط القطاع.

إلا أن عناصر من حماس قصفوا نحو تلك المباني أثناء وجود جنود من لواء الاحتياط التابع للواء الأول بداخلها، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

يذكر أنه بهذا الحادث يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي (2023) إلى نحو 218.

أما عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، فبلغ حسب إحصاءات إسرائيلية رسمية 535 جندياً وضابطاً.