بعد هجوم المغازي.. إسرائيل تطوّق خان يونس وتحذر السكان

بعد هجوم المغازي ومقتل 21 جندياً إسرائيلياً، أعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس في جنوب غزة التي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان مناطق في خان يونس ومخيم اللاجئين وطلب منهم الانتقال فورا لمنطقة المواصي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، "إلى سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، والأمل، ومركز المدينة والمخيم (المعسكر) في بلوكات 107-112: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر".

تطويق خان يونس

كما ذكر أدرعي أن قوات الفرقة 98 من الجيش الإسرائيلي استكملت تطويق خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على "العشرات من المخربين" على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن القوات اكتشفت قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق ومجمعات قتال وفتحات أنفاق.

تكثيف الهجمات

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل نحو 21 جنديا إسرائيليا في تلك المنطقة، حيث ارتفعت الحصيلة منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي (2023) إلى نحو 218.

أما عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر فبلغ حسب إحصاءات إسرائيلية رسمية 535 جندياً وضابطاً.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوب القطاع لاسيما مدينة خان يونس حيث تعتقد أن كبار قادة حماس يختبئون في أنفاق ممتدة تحت الأرض.