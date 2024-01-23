الدفاع السورية: إسقاط مسيّرة بالقرب من الحدود مع الأردن

أفادت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاء أن قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن.

وأضافت الوزارة بصفحتها على فيسبوك أن القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عدة عبوات ناسفة على جانب أحد الطرق في ريف محافظة درعا.

تهريب مخدرات وأسلحة

واستهدف الأردن خلال الفترة الماضية مواقع داخل سوريا حيث يشتبه المسؤولون في حدوث الكثير من عمليات التهريب عبر الحدود.

وغالباً ما يتهم مسؤولون أردنيون، وكذلك حلفاء غربيون، جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل أخرى متحالفة مع إيران وتسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، بالوقوف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.

لاسيما أن خبراء في الأمم المتحدة ومسؤولين أميركيين وأوروبيين كانوا أوضحوا سابقا أن تجارة المخدرات غير المشروعة تمول انتشار الميليشيات المتحالفة مع طهران.





صور نشرتها وزارة الدفاع السورية صور نشرتها وزارة الدفاع السورية صور نشرتها وزارة الدفاع السورية

اتهامات لحزب الله

في المقابل، ترفض إيران فضلا عن حزب الله هذه المزاعم ويعتبرانها "مؤامرة غربية" على دمشق، التي تنفي بدورها تهمة التواطؤ بين بعض قواتها الأمنية وفصائل مسلحة مدعومة إيرانياً بعمليات التهريب هذه.

يشار إلى أن واشنطن ومسؤولين غربيين في مجال مكافحة المخدرات باتوت يعتبرون أن سوريا أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات لاسيما الأمفيتامين سوري الصنع المعروف باسم الكبتاجون.