بموجات راديو AM.. إسرائيل تحاول اختراق الأنفاق للوصول للأسرى

بعد السيطرة على نفق تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة نزلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى النفق وفي أيديهم بعض المعدات الاستثنائية. ولم تكن هذه المعدات متفجرات أو مجسات روبوتية أو مسدسات للقتال المباشر، بل أجهزة راديو عتيقة الطراز ذات قرص لتحريك المؤشر على المحطات.

وتلخصت مهمتهم في النزول حتى تصبح الأجهزة غير قادرة على استقبال إشارات راديو من إسرائيل. ووجدوا أن تلك النقطة كانت على عمق يتراوح بين 10 و12 متراً، وهي عموماً "الطوابق" العليا من شبكة أنفاق المسلحين الفلسطينيين.

وأجريت التجربة في الرابع من يناير بناء على طلب من وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي الذي كان قد وسع لتوه راديو الجيش الأكثر شعبية في البلاد الذي يبث على الموجات القصيرة "إف. إم" FM لتبث برامجه على موجات متوسطة "إيه. إم" AM .

والنطاق الأوسع وصولا لموجات "إيه. إم" يعني أن تحديثات الطوارئ ستحظى بفرص أفضل ليسمعها المدنيون في الملاجئ. وستستفيد القوات في غزة أيضاً، إذ سُمح لهم بأجهزة راديو ترانزستور حتى يظلوا على اطلاع بينما يُطلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة خشية أن تحدد حماس موقعها الجغرافي.

ويفتح اختبار تردد موجات الراديو في الأنفاق نافذة أمل أخرى لدولة يقض مضاجعها القلق على 132 شخصاً يحتجزهم مسلحون من حماس في قطاع غزة. وهذه البارقة تتمثل في إمكان توصيل رسائل من إعداد الجيش لرفع الروح المعنوية.

وقال قرعي لوكالة "رويترز": "خطر لي فجأة أن بعض هؤلاء الأسرى ربما كان بوسعهم الوصول إلى أجهزة الراديو الترانزستور.. إذا كان لديهم الوسائل لسماع أصوات عائلاتهم، فسيكون لذلك قيمة كبيرة من حيث الروح المعنوية.. ولأقاربهم أيضاً".

ومن المرجح أن تحتاج هذه المناورة إلى تعاون حماس، وهو احتمال يأمل المبادرون أن يكون في حدود الإمكان.







أحد أنفاق غزة أحد أنفاق غزة أحد أنفاق غزة أحد أنفاق غزة

الوصول إلى أجهزة التلفزيون والراديو

ومن بين عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم في هدنة نوفمبر، قال عدد منهم إنه سُمح لهم بوصول محدود إلى أجهزة التلفزيون أو الراديو في غزة.

فقد علمت إحدى الأسرى من الراديو أن زوجها وابنتها اللذين انفصلت عنهما بعد هجوم السابع من أكتوبر، ما زالا على قيد الحياة. وبالنسبة لأسيرة أخرى، كان البث الإسرائيلي هو أول إخطار بوجود اثنين من أقاربها بين القتلى.

لكن الروايات لم توضح إذا ما كان الأسرى في مكان تحت السطح مباشرة، أو في أنفاق لا تصلها موجات الراديو، أو في منازل آمنة فوق الأرض تستقبل موجات الراديو بانتظام. والأنفاق التي أظهرتها القوات الإسرائيلية المتقدمة في القطاع للصحفيين شملت في بعض الأحيان أنفاقاً يبلغ عمقها نحو 10 أمتار.

ورداً على سؤال للرد على مبادرة راديو الجيش، قالت الأسيرة السابقة نيلي مارغاليت إن جزءً من فترة أسرها قضته على عمق 40 متراً تحت الأرض. وقالت لـ"رويترز" إنه "عميق بشدة".

من جهته قال دان أوشي، وهو جندي سابق في قوات البحرية الأميركية ومنسق الرهائن السابق للقوات الأميركية في العراق، إنه على الرغم من أنه يوافق تماماً على مبادرة راديو "إيه. إم"، لكنه يرى فرصة ضئيلة لتعاون حماس بينما تواصل إسرائيل عملياتها في غزة.

وقال: "إذا علمت حماس أن هذه الأجهزة يمكن أن تلتقطها القوات الإسرائيلية، فهذا آخر شيء تريده".

من جهته قال بيتر دوفيت-سميث، المحاضر الفخري في الفيزياء الفلكية في مختبر كافنديش بجامعة كامبريدج، إن أجهزة الراديو الترانزستور ذات الموجات "إيه. إم" المصممة لاستقبال البث سلبياً، لا يمكن تتبعها بسهولة. لكنه لم يستبعد ذلك.

وأضاف أن معظم هذه الأجهزة تستخدم مذبذبات تصدر إشارات ضعيفة، "ومن الممكن اكتشافها عن بعد باستخدام أجهزة متخصصة. وهذه الإشارات تضعف بسرعة مع زيادة المسافة، خاصة عبر الأرض".

ورداً على سؤال عما إذا كان بوسع إسرائيل القيام بمثل هذه العمليات لتحديد المواقع، قال داني زاكين، مدير راديو الجيش الإسرائيلي: "لا نستطيع. إنه (البث الذي يستقبله الراديو) لا يعود. أعني أنه ليس مثل السونار.. إنه في اتجاه واحد فقط، للأسف".







جهاز رايدو في محيط غزة جهاز رايدو في محيط غزة جهاز رايدو جهاز رايدو في محيط غزة

"تبديد اليأس"

هذا وقال قرعي إنه يعلم أنه ليس بوسع إسرائيل أو حماس تتبع الاستقبال السلبي لموجات "إيه. أم". ومن هنا جاء الإذن للقوات في غزة باستخدام أجهزة الراديو الترانزستور.

وتعول إسرائيل على فكرة أن درء اليأس أو التمرد بين الأسرى قد يدفع الخاطفين إلى التفكير في المخاطرة باستخدام أجهزة الراديو.

لكن روث بات هورينشيك، أستاذة علم النفس السريري في الجامعة العبرية في القدس، قالت إنه إذا شعرت حماس أن هذا سيضعف سيطرتها على الأسرى فإنها ستمنعهم من الاستماع.

ويحظى تحول راديو الجيش إلى موجات "إيه. إم" بدعم من هيئة إدارة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع وأكبر شركة اتصالات في إسرائيل، بيزك. وتقوم المحطة بتسجيل الرسائل مسبقاً من قبل عائلات الأسرى لبثها عدة مرات في اليوم.

وقال زاكين" "إنهم يقولون لهم.. تمسكوا بقوتكم. نحن نقاتل من أجلكم. لا تقلقوا. سنصل إليكم. تمسكوا بقوتكم".

وفي مسيرة في تل أبيب بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الأول لكفير بيباس، أصغر الأسرى، اقترب مراسل راديو الجيش من يوسي شنايدر، أحد أقارب الطفل، وشرح النطاق الجديد لوصول موجات الراديو وطلب تسجيل مقابلة. وقال شنايدر "إذا كانوا يسمعوننا.. نريد أن نقول لكم إن الأهل يحبونكم، ولم ينسكم أحد".