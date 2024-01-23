لافروف: أميركا مسؤولة عن امتداد النزاع في الشرق الأوسط

حمل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة مسؤولية احتمال امتداد الصراع في الشرق الأوسط بسبب هجماتها على اليمن.

وقال "على الولايات المتحدة الانضمام إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط كمشارك نزيه يضمن مصالح الشعب الفلسطيني".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفّذت هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في الآونة الأخيرة بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

فيما يقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بصواريخ توماهوك وغواصات.. تفاصيل تاسع ضربة أميركية ضد الحوثيين

وقف الاغتيالات في سوريا

إلى ذلك، حث سيرغي لافروف إسرائيل على وقف الاغتيالات السياسية في سوريا وذلك بعد تدمير عدة مكاتب للحرس الثوري في دمشق.

يأتي هذا التصريح مع تزايد هذه الاغتيالات مؤخراً إثر الحرب الإسرائيلية التي اشتعلت قبل أكثر من 3 أشهر ونصف في قطاع غزة، والتي أضفت مزيداً من المخاطر حول إمكانية توسع الصراع بين إسرائيل وإيران عبر الفصائل التي تدعمها في المنطقة، لاسيما في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا مرارا وتكرارا أنهم لا يسعون إلى توسيع الحرب، إلا أن موجة الاغتيالات ما زالت مستمرة ما لا ينذر بالخير، خصوصا مع دخول مجموعات مسلحة جديدة مدعومة إيرانياً على الخط، وتصاعد الهجمات أيضا في العراق وسوريا ضد قواعد عسكرية أميركية، واستمرار حزب الله في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.