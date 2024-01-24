على صلة بعصابات إقليمية.. الأردن ينشر صور أخطر مهربي المخدرات

أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.

وقال البيان الذي صدر مساء اليوم الأربعاء "إن جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جداً، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة".

متوارون عن الأنظار

وأكّدت مديرية الأمن العام أن المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه.

هذا وحذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية.

أسماء وصور

ونشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن يُعدون الأشد خطراً والأكثر نشاطاً جرمياً وتهديداً للأمن الوطني.

1. نحري خلف علي الهزاع / مواليد 1996/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.

نشاطه الإجرامي

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه:

بحقه (17) طلباً:

(9) طلبات لإدارة مكافحة المخدرات

(6) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

الأحكام

يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم و(2) حكم غيابي بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.

2. علي نواف علي / مواليد 1982م / مصنف بالخطر جدا والمسلح.

نشاطه الإجرامي

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه

بحقه (28) طلباً:

(13) لإدارة مكافحة المخدرات

(13) لمحكمة أمن الدولة

(1) لشرطة البادية الشمالية

(1) لمديرية الأمن العسكري

- الأحكام

- يوجد بحقه (9) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم

و (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.

3. مثقال معاند فهد الغياث /مواليد 1981/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.

- نشاطه

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه

بحقه (11) طلباً:

(4) لإدارة مكافحة المخدرات

(3) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(1) لشرطة المفرق

(1) لمديرية الأمن العسكري

- الأحكام

- يوجد بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

4. سعود عبيد مخلف الغياث / مواليد 1988م / مصنف بالخطر جدا والمسلح.

- نشاطه

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه:

(8) طلبات:

(2) لإدارة مكافحة المخدرات

(2) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) للتنفيذ القضائي

- الأحكام

بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم صادرة عن محكمة أمن الدولة.



5. ملحم خلف علي الهزاع / مواليد 1998م / مصنف بالخطر جدا والمسلح.

- نشاطه

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه

(7) طلبات

(3) لإدارة مكافحة المخدرات

(1) لمحكمة أمن الدولة

(3) لشرطة البادية الشمالية

- الأحكام

يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة.

6. عبدالكريم سليمان صغير الغياث / مواليد 1986م / مصنف بالخطر جداً والمسلح.

- نشاطه الإجرامي

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

طلبات بحقه:

بحقه (9) طلبات أمنيّة:

(2) لإدارة مكافحة المخدرات

(1) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) لمديرية الأمن العسكري

2) للتنفيذ القضائي



- الأحكام

يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة.

7. عايد حسين عايد الغياث / مواليد 1981م /مصنف بالخطر جدا والمسلح.

- نشاطه الإجرامي

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخرمن الحدود الشمالية الشرقية).

طلبات بحقه:

بحقه (14) طلبا أمنيًا:

(8) لإدارة مكافحة المخدرات

(2) لمحكمة أنت الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) لمديرية الأمن العسكري

- الأحكام:

يوجد بحقه (2) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

8. طراد نايف علي / مواليد 1983م /مصنف بالخطر جدا والمسلح.

- طلبات بحقه:

بحقه (15) طلبا أمنيا:

(7) إدارة مكافحة المخدرات

(7) محكمة أمن الدولة

(1) شرطة البادية الشمالية

- الأحكام

- يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

و(2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.