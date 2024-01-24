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مركز لوكالة الأونروا في غزة - رويترز

سقوط عدد كبير من القتلى بقصف استهدف مركزاً للأونروا في خان يونس

دبي - العربية.نت
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وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفرض حزام ناري، أعلن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الأربعاء، أن مركزا تابعا للوكالة الأممية به عشرات الآلاف من النازحين تعرض لقصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

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وقال وايت في منشور على منصة "إكس" إن القتال يشتد في خان يونس، وإن مركز تدريب تابعا للوكالة يؤوي 10 آلاف من النازحين تعرض للقصف للتو، واشتعلت النيران في المباني، ووقعت أعداد كبيرة من الخسائر البشرية.

كما بين أن الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول الآمن من وإلى المركز منذ يومين والناس محاصرون داخل مركز الوكالة.

يأتي ذلك، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق في قطاع غزة، فيما تدوي الانفجارات في مدينة خان يونس.

من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 25700، بينما زاد عدد المصابين إلى 63740.

وقالت الوزارة في بيان، إن 210 فلسطينيين قتلوا في هجوم إسرائيلي في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.

كما أضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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