تركيا تصادق على انضمام السويد للناتو.. وستوكهولم ترحب

صادق البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في عملية تأخرت عاماً ونيّف وعرقلت جهوداً غربية لإبداء حزم إزاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتمت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، بعدما نال موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق فرانس برس.

فيما من المتوقع أن يوقع أردوغان وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد للتكتل في الأيام المقبلة.

"على بعد خطوة واحدة"

من جهته رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمصادقة البرلمان التركي على عضوية بلاده في الناتو.

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضواً كاملاً في الناتو".

كما وصف "بالإيجابي تصويت البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الناتو".

بدوره رحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بالخطوة، داعياً المجر إلى الاقتداء بتركيا "في أقرب وقت ممكن".

"أكثر أماناً وقوة"

كذلك رحبت الولايات المتحدة بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد للناتو، وهو أمر يعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن "أولوية مهمة"، حسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وجاء في منشور لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان على منصة "إكس": "نرحب بتصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، مشدداً على أن السويد ستجعل التحالف "أكثر أماناً وقوة".

العائق الأخير

يشار إلى أنه بعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.

وقد حذت المجر حذو تركيا طوال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكان يُتوقع أن تصادق على عضوية السويد من دون عراقيل.

والثلاثاء دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي إلى زيارة بودابست لمحاولة حل الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندينافية للناتو.

لكن مؤشرات برزت تفيد بعلامات توتر بين ستوكهولم وبودابست.

ففي حين لفت أوربان إلى الحاجة لـ"بناء ثقة متبادلة متينة" من خلال "حوار سياسي مكثف"، رد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بالقول إن "ما من سبب للتفاوض" مع المجر حول العضوية بالناتو في الوقت الراهن.

السويد وفنلندا

يذكر أن السويد وفنلندا كانتا تقدمتا معاً بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو عامين.

غير أن أنقرة أجبرت البلدين على فصل طلبيهما بعدما اعتبرت أن طلب السويد لا يستوفي شروطها وصادقت بعد بضع جولات محادثات على طلب فنلندا.

وبانضمام فنلندا في أبريل، تضاعف طول حدود الناتو مع روسيا وتم تعزيز دفاعات 3 دول بلطيقية صغيرة انضمت إلى التكتل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

واتبعت السويد وفنلندا سياسة عدم الانحياز العسكري خلال حقبة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والغرب.

إلا أن حرب أوكرانيا غيرت الحسابات الجيوسياسية وأجبرت البلدين على السعي للحصول على الحماية النووية التي يوفرها أقوى تكتل دفاعي في العالم.