تفاصيل أحدث ضربة للحوثيين في اليمن.. بريطانيا تكشف

وسط تصاعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، أعلنت بريطانيا أن 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيداً من الضربات، الاثنين، على 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء: "رداً على هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة المستمرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلاندا، بشن ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، وفق رويترز.

مادة اعلانية

كما أضاف أن "هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية والبحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم مع تجنب التصعيد".

33 سفينة

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هاجم الحوثيون 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات، زاعمين أن ضرباتهم هذه تستهدف السفن المتجهة نحو إسرائيل.

ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت تلك الهجمات الحوثية المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر الفائت، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع إلى حرب إقليمية.