حماس: إسرائيل تعيد اعتقال فتى فلسطيني أفرج عنه ضمن الصفقة الأخيرة

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قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أعادت اعتقال فتى فلسطيني كانت قد أفرجت عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي بوساطة قطرية مصرية.
وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقال يوسف عبد الله الخطيب، ودعت الوسطاء في قطر ومصر إلى "ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الخطيب والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحرّرين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه".
وكانت إسرائيل وحماس قد اتفقتا على هدنة إنسانية في نوفمبر بوساطة قطرية مصرية أميركية، أفرجت حماس بموجبها عن عشرات من النساء والأطفال كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصرا من سجونها.
ومنذ بداية القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قتل أكثر من 25 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 65 ألفا، حسب حصيلة حديثة لصحة غزة.
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