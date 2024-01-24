اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشاهد من أمام #سجن_عوفر قبل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل بين #إسرائيل والفصائل الفلسطينية #فلسطين #العربية
مشاهد من أمام سجن عوفر قبل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل (أرشيفية)

حماس: إسرائيل تعيد اعتقال فتى فلسطيني أفرج عنه ضمن الصفقة الأخيرة

العربية.نت - وكالة انباء العالم العربي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أعادت اعتقال فتى فلسطيني كانت قد أفرجت عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي بوساطة قطرية مصرية.

شاهد.. إسرائيليون يمنعون شاحنات المساعدات من دخول غزة العرب والعالم شاهد.. إسرائيليون يمنعون شاحنات المساعدات من دخول غزة

وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقال يوسف عبد الله الخطيب، ودعت الوسطاء في قطر ومصر إلى "ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الخطيب والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحرّرين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه".

مادة اعلانية

وكانت إسرائيل وحماس قد اتفقتا على هدنة إنسانية في نوفمبر بوساطة قطرية مصرية أميركية، أفرجت حماس بموجبها عن عشرات من النساء والأطفال كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصرا من سجونها.

ومنذ بداية القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قتل أكثر من 25 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 65 ألفا، حسب حصيلة حديثة لصحة غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الناتو يرحب بانضمام السويد لعدة أسباب.. تعرف عليها الناتو يرحب بانضمام السويد لعدة أسباب.. تعرف عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط