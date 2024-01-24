فيديو لتحطم طائرة روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76 تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

BREAKING: Russian military plane crashes in Belgorod region, many feared dead pic.twitter.com/NBqA8xXjll — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 24, 2024

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الاوكراني الاسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من افراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

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