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فيديو لتحطم طائرة روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76 تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الاوكراني الاسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من افراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

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