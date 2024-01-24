قتلوا جنودهم بسلاح أميركي.. روسيا تتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى

بعد إعلان موسكو عن تحطم طائرة نقل عسكرية على متنها 74 شخصا بينهم 65 أسيرا أوكرانيا، اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي، الأربعاء، كييف بإسقاط الطائرة التي تحطمت صباحا في منطقة بيلغورود.

"قتلوا جنودهم في الجو"

وأعلن في المجلس "قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم".

كما قال فياتشيسلاف فولودين أمام النواب الروس "أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية".

فيما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

"بصواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا"

من جهته، قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا اليوم الأربعاء سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا.

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي.

The speed and coordination at which the entire Russian propaganda machine engaged in covering Il-76 military aircraft crash in Belgorod region is remarkably revealing. Russian Telegram channels are echoing nearly identical narratives. pic.twitter.com/HjGxMoOKRK — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 24, 2024

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن الطائرة الروسية المحطمة في بيلغورود كانت تحمل صواريخ من إس 300.

تحطم طائرة في بيلغورود

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76 تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

على متنها 65 أسيرا أوكرانيا

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت.غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

كما أوضحت أن "لجنة من القوات الجوية الروسية توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة".

يشار إلى أن منذ بدء هجومها على أوكرانيا، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.