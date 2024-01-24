وزير الدفاع البريطاني: الحوثيون مجموعة قراصنة تدعمهم إيران

على وقع التوترات المتصاعدة والهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر، أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم الأربعاء، أن المخاطر على الملاحة العالمية في البحر الأحمر مستمرة.

وقال إن "الحوثيين هم مجموعة قراصنة تدعمهم إيران"، مضيفاً "على العالم أن يدرك خطورة إيران".

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كما بين شابس أن العمليات في البحر الأحمر هي لحماية التجارة العالمية

وقال أيضاً إن الحوثيين يزعمون أنهم يدعمون حركة حماس، لكنه أشار إلى أن تاريخهم يثبت العكس.

حادثان جديدان.. وصوت انفجارات

أتت هذه التصريحات، بعد وقوع حادثين جديدين قبالة اليمن، فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية.

كذلك أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي المخا، مضيفة أن سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريباً من جانبها الأيمن.

لكنها أكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

سفينتان ترفعان علم أميركا تعودان أدراجهما

بدورها، كشفت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، اليوم الأربعاء، أن سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال عادتا أدراجهما بعد أن شاهدتا انفجارات قريبة.

فيما ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن السفينة التي أبلغت عن اقتراب طائرة مسيرة على بعد 50 مترا منها جنوب ميناء المخا اليمني هي سفينة حاويات ترفع علم أميركا.

أتى ذلك، بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأميركية أنها دمرت فجر اليوم صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.

كما جاء بعد يومين على تنفيذ ضربات أميركية بريطانية شاركت فيها أيضاً عشرات الدول الأخرى، ليل الاثنين الماضي، وطالت 8 مواقع حوثية.

33 سفينة

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات، زاعمين أن ضرباتهم هذه تستهدف السفن المتجهة نحو إسرائيل، ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت تلك الهجمات الحوثية المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر الفائت، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع إلى حرب إقليمية.

فيما توعدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً بعدم وقف هجماتها تلك إلا مع توقف الحرب في غزة.

كذلك توعدت فصائل مسلحة عراقية بوقت سابق اليوم بفرض حصار بحري على الموانئ الإسرائيلية، في مؤازرة لهجمات الحوثيين أيضاً.