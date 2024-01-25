حماس: لا نطلب ضمانات لحماية أنفسنا.. ونريد وقفا شاملا للنار

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس الفلسطينية الخميس إن الحركة لا تريد ضمانات لحماية نفسها، معتبراً أن ما وصفه بترويج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك هدفه "التشويش" على جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي إن حماس تريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار "يكون قاعدة لأي تفاهم حول إطلاق سراح المحتجزين، لكن حمايتنا سنتولاها بأنفسنا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت يوم السبت الماضي إن حماس ردت على مقترح لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوضع ثلاثة شروط للمضي قدماً في هذه الصفقة، تتمثل في الإنهاء الفوري والكامل للحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وضمانات دولية لبقاء الحركة في السلطة.

في سياق متصل قالت حركة حماس في بيان الخميس إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، ونفذته إسرائيل.

يذكر أن محكمة العدل الدولية قالت الأربعاء أنها ستصدر الجمعة قراراً بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير عاجلة مؤقتة في دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها ضد إسرائيل والمتعلقة بالحرب في قطاع غزة، وهي اتهامات رفضتها إسرائيل.

وذكرت حركة حماس في بيانها أيضاً أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إذا أفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وشدد بيان حماس على أنه يجب على الجانب الإسرائيلي "إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 25900 غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 200 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أصيب 64110 أشخاص بجروح منذ بداية الحرب.