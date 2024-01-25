رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجمد عمل لجنة التحقيق في حرب غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جمد عمل لجنة التحقيق التي شكلها في وقت سابق لفحص الإخفاقات داخل الجيش التي أدت لوقوع هجمات السابع من أكتوبر.

وكانت اللجنة التي شكلها هاليفي مطلع هذا الشهر برئاسة وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز أثارت غضبا داخل أوساط الحكومة الإسرائيلية، وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز، الذي كثيرا ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود.





وبرر هاليفي تجميد عمل اللجنة لحين قيام الجيش بإجراء فحص داخلي قبل التحقيق من قبل لجنة خارجية.



ويوم الأربعاء رفض هاليفي الاستجابة لطلب مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان بتسليمه وثائق متعلقة بالحرب على قطاع غزة بغرض إجراء تحقيقات.

حرب إقليمية

وتتكثف الاتصالات الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى اتفاق يهدئ الوضع المتفجر في قطاع غزة والذي يهدد بتوسع الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية أشمل.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم للتعرف من المفاوضين الإسرائيليين على آخر التطورات بشأن المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس.

وكانت الهيئة قالت أمس الأربعاء إن قطر أبلغت إسرائيل رفض حركة حماس لمقترح إسرائيلي بشأن صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "حركة حماس علقت المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وطالبت بالانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، وإنهاء الحرب".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم إن حماس عادت إلى موقف رفض التفاوض تحت النار، وإن حماس غير مستعدة لإجراء مفاوضات لا تؤدي إلى وقف القتال.

ومساء أمس الأربعاء، صرح القيادي في حركة حماس محمد نزال بأن إسرائيل تحاول رفع سقف التفاوض بالقتال المستمر في قطاع غزة.