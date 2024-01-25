زلزال تركيا
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا
الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الخميس.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
يذكر أنه في السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.
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