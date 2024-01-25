اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقياس ريختر (آيستوك)
مقياس ريختر (آيستوك)
زلزال تركيا

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أنه في السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الناتو" يطلق أضخم مناورات لاختبار دفاعات الحلف في أوروبا.. كيف ردت روسيا؟ "الناتو" يطلق أضخم مناورات لاختبار دفاعات الحلف في أوروبا.. كيف ردت روسيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط