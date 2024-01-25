صفقة طائرات إف-16 لتركيا.. ضغط من بايدن والقرار بيد الكونغرس

توقّع السفير الأميركي لدى تركيا جيف فليك، اليوم الخميس، أن يؤدي منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموافقة النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى خطوات سريعة نحو موافقة الكونغرس على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة، وذلك بعد ساعات من إرسال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، رسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونغرس، أبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات إف-16 من تصنيع لوكهيد مارتن إلى تركيا، فهل تحصل تركيا على هذه الطائرات؟ وكيف تغيّر الموقف الأميركي على نحو مفاجئ؟

وقال السفير الأميركي لدى أنقرة في مقابلة حصرية مع "رويترز"، إن موافقة الرئيس التركي على طلب انضمام السويد للناتو من الممكن أن تؤدي إلى خطوات سريعة نحو موافقة الكونغرس على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة.

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وتعليقاً على ذلك شدد دبلوماسي تركي سابق وخبير في العلاقات الدولية على أن رسالة الرئيس الأميركي الموجهة إلى الكونغرس لم تأتِ بثمارها بعد.

وقال آيدين سيزر الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية لـ"العربية.نت": "حتى الوقت الحالي لا توجد نتيجة عملية للخطاب الموجّه من بايدن إلى الكونغرس، ولذلك يبدو أن الرئيس الأميركي يحاول أن يقول لنظيره التركي بعد خطابه للكونغرس إنه فعل ما كان يستطيع القيام به، وقد بات القرار النهائي بيد الكونغرس الآن".

وأضاف أن "بايدن يهدف من رسالته الموجّهة للكونغرس أن يقول لتركيا لقد فعلت ما بوسعي لأن وكالة التعاون الأمني الدفاعي DSCA لم تبلغ الكونغرس رسمياً بعد بشأن بيع مقاتلات من طراز إف-16 لأنقرة"، مشيراً إلى أن "رسالة بايدن للكونغرس قد تكون على صلة بالتحضير للانتخابات الأميركية، لاسيما أن جماعات الضغط المعارضة لتركيا قد تتخذ موقفاً ضد الرئيس الأميركي خلال العملية، ولذلك يحاول الأخير حصر هذه الصفقة بالكونغرس".

وتابع الدبلوماسي السابق أن "الرئيس التركي يجهز نفسه بالفعل لعودة محتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الحكم فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، ولهذا قد تستغرق صفقة الطائرات وقتاً طويلاً، بحيث قد تتأجل لما بعد الانتخابات الأميركية المرتقبة".

وكان البرلمان التركي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بعد مناقشاتٍ دامت أكثر من 4 ساعات على طلب السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة رحّبت بها ستوكهولم التي تحاول الانضمام إلى المنظمة الدفاعية التي تقودها الولايات المتحدة منذ شن روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير من العام 2022.

وعقب ذلك بيومٍ واحد، بعث الرئيس الأميركي جو بايدن برسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونغرس، أبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات إف-16 من تصنيع لوكهيد مارتن إلى تركيا بمجرد أن تكمل أنقرة عملية الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أميركي إن بايدن حث الكونغرس في رسالة موجهة إلى كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الموافقة على عملية البيع "دون إبطاء".