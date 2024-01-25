قفزوا من النوافذ هربا.. شاهد ماحدث في مدينة صينية

في واقعة مأساوية، أظهر مقطع فيديو صينيين يقفزون من نوافذ الطابق الثاني بأحد المباني هرباً من حريق اندلع بمتجر في مقاطعة جيانغشي الصينية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية وسلطات محلية أمس الأربعاء، أن حريقا اندلع في الطابق السفلي لمتجر في شارع بمدينة شينيو بإقليم جيانغشي ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة تسعة آخرين وما زال بعض الأشخاص غير قادرين على الفرار من الموقع.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن مقر الطوارئ المحلي للاستجابة للحرائق قوله إن الحريق اندلع بعد الظهر في الطابق السفلي للمتجر الذي يقع في شارع تيانجون جنان في منطقة يوشوي، وجاء في بيان حكومي أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى دون ذكر عددهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جينبينغ طالب ببذل الجهود للحد من وقوع الحوادث وضمان سلامة المواطنين عقب الحريق.

وفي الأسبوع الماضي، أودى حريق في سكن مدرسي بحياة 13 طالبا في إقليم خنان بوسط الصين وألقت الشرطة القبض على سبعة موظفين بسبب هذا الحادث.