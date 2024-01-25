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الرئيس عباس خلال استقبال ديفيد كاميرون
الشرق الأوسط

كاميرون: ناقشت مع الرئيس عباس سبل كسر الجمود الحالي حول غزة

وزير الخارجية البريطاني: "لا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع أكثر مما هو ضروري.. سأواصل العمل مع الشركاء نحو التوصل إلى سلام وأمن إقليمي دائمين"

العربية.نت، وكالات
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوضع في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف على منصة "إكس": "شرحت خطتنا للتغلب على الجمود الحالي.. وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين من أجل وقف دائم لإطلاق النار على أن يقود ذلك إلى حل سياسي طويل الأمد، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".

وتابع كاميرون قائلا إنه التقى في إسرائيل مع بيني غانتس، الوزير بمجلس الحرب، ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، للحديث حول الأهداف الرئيسية لزيارته وهي الإفراج الفوري عن المحتجزين، وزيادة المساعدات إلى غزة ودخولها عبر المزيد من النقاط، والتوصل إلى وقف للقتال لأغراض إنسانية على الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم.

وأردف "لا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع أكثر مما هو ضروري.. سأواصل العمل مع الشركاء نحو التوصل إلى سلام وأمن إقليمي دائمين".

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واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب أرقام رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أنّ 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25,700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ونزح 1.7 مليون ساكن داخل قطاع غزة، غالبيتهم توجهوا إلى الجنوب.

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