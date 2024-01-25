اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و بوتين

لافروف يتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتحضير لحرب مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي: خطاب كوريا الجنوبية فجأة "أصبح أكثر عدائية تجاه بيونغيانغ.. في اليابان أيضاً، نسمع خطاباً عدوانياً" وهي تتحدث بجدية عن إنشاء بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي بمساعدة الولايات المتحدة

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

اتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الخميس بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن هذا التكتل العسكري الجديد الذي جمعته الولايات المتحدة يعمل على تعزيز النشاط العسكري وإجراء تدريبات واسعة النطاق. وصفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريباتها العسكرية المشتركة بأنها دفاعية بطبيعتها وضرورية لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية.

قال لافروف إن خطاب كوريا الجنوبية فجأة "أصبح أكثر عدائية تجاه بيونغيانغ ... في اليابان أيضًا، نسمع خطابًا عدوانيًا" وهي تتحدث بجدية عن إنشاء بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي بمساعدة الولايات المتحدة.

قال لافروف إن هدف الكتلة العسكرية محدد بوضوح: "إنهم يستعدون للحرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

قال الوزير الروسي إن الولايات المتحدة وحلفاءها الآسيويين يتحدثون أيضًا عن تطوير تعاونهم. وأضاف: ”إن الطريقة التي صاغوا بها الكلام كانت مائعة نوعا ما، لكنهم قالوا شيئًا مثل التعاون المتعلق بالسلاح النووي”.

كوريا الشمالية تتأهب لزيارة بوتين.. وديسانتيس ينسحب من انتخابات أميركا نشرات الأخبار كوريا الشمالية تتأهب لزيارة بوتين.. وديسانتيس ينسحب من انتخابات أميركا
زيارة مرتقبة لبوتين إلى كوريا الشمالية وسط مخاوف غربية فيديو العربية زيارة مرتقبة لبوتين إلى كوريا الشمالية وسط مخاوف غربية

الأسبوع الماضي، أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية مشتركة شاركت فيها حاملة طائرات أميركية في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدوره سلسلة استفزازية من اختبارات الأسلحة والتهديدات التي أثارت التوترات الإقليمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون كبار من الحلفاء الثلاثة في سول لبحث الأزمة المتفاقمة مع بيونغيانغ.

من ناحية أخرى، قال لافروف إن علاقة روسيا مع كوريا الديمقراطية ”تسير بشكل جيد، وتتطور بشكل نشط للغاية”.

وقال: ”نرى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تحاول أن تكون مستقلة، وألا ترقص على أنغام أحد”.

يعد كيم واحدًا من زعماء العالم القلائل الذين يدعمون علنًا حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا. يعمل كيم بنشاط على تعزيز ظهور علاقاته مع روسيا في محاولة للخروج من العزلة الدبلوماسية وتعزيز مكانته، بينما يخوض مواجهة نووية عميقة مع واشنطن وسول وطوكيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا ترفض خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة داخل غزة بطول كيلو متر واحد أميركا ترفض خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة داخل غزة بطول كيلو متر واحد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط