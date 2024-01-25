مفاوضات إطلاق الأسرى تتعثر.. والقصف الإسرائيلي على غزة يشتد

تتكثف الاتصالات الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى اتفاق يهدئ الوضع المتفجر في قطاع غزة والذي يهدد بتوسع الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية أشمل.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم للتعرف من المفاوضين الإسرائيليين على آخر التطورات بشأن المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس.

وكانت الهيئة قالت أمس الأربعاء إن قطر أبلغت إسرائيل رفض حركة حماس لمقترح إسرائيلي بشأن صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "حركة حماس علقت المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وطالبت بالانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، وإنهاء الحرب".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم إن حماس عادت إلى موقف رفض التفاوض تحت النار، وإن حماس غير مستعدة لإجراء مفاوضات لا تؤدي إلى وقف القتال.

ومساء أمس الأربعاء، صرح القيادي في حركة حماس محمد نزال بأن إسرائيل تحاول رفع سقف التفاوض بالقتال المستمر في قطاع غزة.

وقال نزال لـ"العربية/الحدث" مساء الأربعاء إن "إسرائيل لا تقدم ضمانات لوقف الحرب والخروج من القطاع". فيما أضاف أن حماس تريد ضمانات من مصر وقطر وتركيا، وهناك من يطرح أميركا.

خروج قادة حماس من غزة

إلى ذلك أوضح أن "أمر خروج قادة حماس من غزة لم يطرح بشكل رسمي بعد"، مشدداً على أن "خروجنا من قطاع غزة سيناريو مستحيل وغير مطروح".

ومضى قائلاً: "لا لأي صفقة تقوم على خروج قادة حماس من غزة".

قصف إسرائيلي على خان يونس

وميدانيا، يتواصل الهجوم الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، وفرض حزام ناري على المدينة.

وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الخميس أن 45 شخصا أصيبوا، منهم 15 بجراح خطيرة، في قصف إسرائيلي على منطقة "صناعة الوكالة" في خان يونس بقطاع غزة.

وكان المركز ذكر في وقت سابق اليوم أن هناك أنباء عن قيام إسرائيل بقصف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم وأن ثلاثة مصابين جراء القصف وصلوا إلى المستشفى الكويتي.

وكان التلفزيون الفلسطيني ذكر أمس الأربعاء أن 14 شخصا قتلوا وأصيب العشرات جراء استهداف إسرائيلي لمركز تدريب تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غرب خان يونس.

وأعلن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، الأربعاء، أن مركزا تابعا للوكالة الأممية به عشرات الآلاف من النازحين تعرض لقصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال وايت في منشور على منصة "إكس" إن القتال يشتد في خان يونس، وإن مركز تدريب تابعا للوكالة يؤوي 10 آلاف من النازحين تعرض للقصف للتو، واشتعلت النيران في المباني، ووقعت أعداد كبيرة من الخسائر البشرية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 25700، بينما زاد عدد المصابين إلى 63740.