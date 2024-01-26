جنوب إفريقيا: نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره بعد حكم العدل الدولية حول غزة

أثار حكم محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بشأن دعوى جنوب إفريقيا حول ارتكاب إسرائيل جريمة إيادة جماعية في غزة، ردود أفعال واسعة النطاق.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، وقالت إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الجمعة، إن قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وأشادت جنوب إفريقيا، الجمعة، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن "اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

وعلق وزير العدل بجنوب إفريقيا: "نعتقد أن الرئيس الراحل نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره لأنه من المدافعين عن اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأكد قيادي في حماس أن "قرار محكمة العدل الدولية هو تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، وندعو لإلزامها بتنفيذ قرارات المحكمة".

وتابع: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".

حركة فتح: دعوى جنوب إفريقيا أعادت الاعتبار لمكانة القانون الدولي

وقال عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، اليوم الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأكد أنها لم تعد دولة فوق القانون.



وأضاف الناطق باسم الحركة في بيان أن قبول المحكمة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ودعوتها اتخاذ تدابير مؤقتة "ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأردف قائلا إن قادة إسرائيل "قدموا دلائل إدانتهم عبر تصريحاتهم المباشرة التي دعت إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وعبر هجومهم المتواصل الذي قتل ما يزيد عن 26 الف فلسطيني ودمر كل مظاهر الحياة في قطاع غزة".

وعبّر دولة عن أمله في أن تكون الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل "بمثابة قرارات تدفع المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري للعدوان وإدخال المساعدات التي من شأنها إنقاذ ما تبقى من القطاع".

وأشاد المتحدث باسم فتح بجنوب إفريقيا، قائلا إنها "صوَّبت دور المنظومة الدولية التي صمتت عن 76 عاما من تجاوز دولة الاحتلال للقانون الدولي والإفلات من المساءلة والحساب".