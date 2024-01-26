لم يتبق سوى المجر.. تركيا تصادق على انضمام السويد للناتو

أفادت الجريدة الرسمية للرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع الخميس على تصديق البرلمان على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الحلف.

وكان البرلمان قد وافق يوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف بعد 20 شهراً من التأخير.

وتظل المجر عضو الحلف الوحيد الذي لم يصدق بعد على طلب السويد.

وقال الحزب الحاكم في تركيا إن الموقف الأشد صرامة الذي اتخذته السويد تجاه المسلحين الأكراد كان عاملاً أساسياً في الموافقة على انضمامها للناتو. كما ربط أردوغان في السابق التصديق برغبة تركيا في شراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة.

وكانت تركيا، العضو في الناتو، قد أرجأت عضوية السويد لأكثر من عام، متهمةً السويد بالتساهل الشديد تجاه الجماعات التي تعتبر أنقرة أنها تمثل تهديدات أمنية لها. وطلبت من ستوكهولم القيام بتحركات ضد هؤلاء المسلحين.

كما شعرت تركيا بالغضب بسبب سلسلة من المظاهرات التي نظمها أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في السويد، إضافةً إلى احتجاجات بحرق المصحف هزت العديد من الدول.

وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قد أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن انضمام بلاده للحلف.

وكانت السويد قد تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022 على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.