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الصورة من حسابات تواصل إسرائيلية
الشرق الأوسط

بالفيديو.. قتلى بمداهمات للجيش الإسرائيلي لمستودع سلاح لحماس في خان يونس

وقال إنه "قتل 11 مسلحا على الأقل في خان يونس بغزة خلال 24 ساعة الماضية"

العربية.نت - وكالات
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قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن "مقاتلي وحدة ماجلان نفذوا مداهمات لعدد من الأهداف في عمق مدينة خان يونس، من بينها مستودع عسكري عثر فيه على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والوسائل التكنولوجية المختلفة".

وأضاف الجيش في بيان له: "وجهت مجموعة تابعة لفرقة المغوار طائرة للقضاء على ثلاثة عناصر من حماس كانوا يقومون بزرع عبوات قرب قواتنا".

وتابع: "يواصل مقاتلو وحدة أغوز القضاء على العديد من العناصر المسلحين من مسافة قريبة، كما قضت مقاتلات جفعاتي على عدد كبير من عناصر حماس في مواجهات مختلفة بمنطقة خان يونس".

وأكمل الجيش في بيانه: "في إحدى المواجهات، قُتل 7 أطلقوا قذائف آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي وتم التعرف عليهم داخل أحد المباني جراء إطلاق قذائف الدبابات، وتمكن المقاتلون من القضاء على عناصر آخرين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف".

وقال الجيش إنه "قتل 11 مسلحا على الأقل في خان يونس بغزة خلال 24 ساعة الماضية".

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

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