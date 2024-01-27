بعد آخر زلزالين في تركيا.. جيولوجي: يحدث زلزال في البلاد كل 3 أسابيع

شهدت تركيا هزّتين أرضيتين خلال هذا الأسبوع، فقد ضرب زلزال ثانٍ بحر إيجة قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير غرب البلاد اليوم السبت وبلغت قوته 5.01 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد مرور يومين من زلزالٍ آخر ضرب شرق تركيا الخميس ووقع على عمق 10 كيلومترات وبلغت قوته 5.3 وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فهل اقتربت البلاد من زلزالٍ مماثل للذي حصل يوم السادس من فبراير/شباط الماضي، لاسيما أن عالم الجيوفيزياء التركي البروفيسور أوفغون أحمد إرجان كان قد أحدث ضجةً كبيرة في بداية العام الجاري عندما كشف في مقابلة تلفزيونية عن موعد زلزالٍ جديد ستشهده البلاد قبل الربيع المقبل، فهل تصيب توقعاته؟

وتعليقاً على ذلك قال خبير الزلازل التركي بولنت أوزمن لـ "العربية.نت" إن "هناك العديد من الأسباب التي أدت لحدوث زلزالٍ صباح اليوم في ولاية إزمير والمناطق المحيطة بها ومن بينها وجوع صدع في أماكن قريبة مثل صدع جومولدور النشطة. ورغم أن مثل هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 وحصل عند الساعة 08:19 وفق التوقيت المحلي، ينجم عنه عادة أضرارٍ كبيرة، لكن لم يكن هناك أي أضرار لأن الزلزال لم يدم وقتاً طويلاً".

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وأضاف الخبير التركي أن "تركيا تعرّصت لزلزالين متوسطي الحجم بلغت قوتهما 5.1 و 5.3 خلال الأسبوع الحالي وفي منطقتين هما ملاطية وخليج كوساداسي ومن المحتمل أن الزلزال الأول حدث كهزّة ارتدادية لزلزالين كبيرين وقعا في 6 فبراير من العام الماضي"، لافتاً إلى أنه "من المؤكد أن هناك دائما احتمال حدوث زلازل بهذا الحجم في أي مكان من تركيا. لسوء الحظ، في المتوسط، يحدث زلزال بقوة 5.0 - 5.9 درجة كل 3 أسابيع في البلاد".

وكان زلزال بلغت قوته 5.3 درجة قد ضرب منطقة شرق تركيا، الخميس، قبل أن يضرب البلاد زلزال آخر اليوم السبت، وبلغت قوته 5.01 درجة في ولاية إزمير غرب تركيا. وكان كلا الزلزالين على عمق 10 كيلومترات، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

يذكر أن زلزالاً مزدوجاً ضرب يوم السادس من فبراير من العام الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى لتدمير أجزاءٍ واسعة من جنوب البلاد ومناطق في سوريا المجاورة، وقتل أكثر من 55 ألف شخص.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، مما يجعلها عرضة للزلازل المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة جنوب إسطنبول.