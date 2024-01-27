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A man stands next to a tractor as French farmers protest over price pressures, taxes and green regulation, grievances shared by farmers across Europe, in Chamant, near Paris, France, January 26, 2024. REUTERS/Yves Herman
مزارعون يقفلون طرقات سريعة تؤدي لباريس
اقتصاد فرنسا

بعد تهديدهم بحصار باريس.. فرنسا تستجيب لبعض مطالب المزارعين

ألغت الحكومة "الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق" استجابةً لغضب المزارعين

العربية.نت
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ألغى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الجمعة "الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق" وأعلن عن تسهيلات إدارية، استجابةً لغضب المزارعين.

بذلك وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق والتي كانت سترفع تدريجياً حتى عام 2030.

كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلناً "عشرة تدابير تبسيط فورية".

وأشار على وجه الخصوص إلى "تنظيف مجاري المياه الزراعية" وإلى "مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية".

علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا "تعارض التوقيع" على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور.

مزارعون يقفلون طرقات سريعة تؤدي لباريس
مزارعون يقفلون طرقات سريعة تؤدي لباريس
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وتتفاوض دول أميركا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.

كما دعا أتال إلى التطبيق السليم للقوانين الفرنسية التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والمتاجر الكبرى وقال إن الحكومة ستفرض "في الأيام المقبلة عقوبات صارمة" على ثلاث شركات لا تحترم هذه القوانين، ووعد أيضاً بتعزيز المراقبة.

وأعلن رئيس الوزراء أيضاً عن التحرك لتقديم مساعدات طارئة سريعة، لا سيما فيما يتعلق بالمرض النزفي الوبائي الذي يصيب الماشية وزيادة التعويضات للمزارعين.

يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي يزيد فيه المزارعون الضغط على الحكومة مع تعطيل بعض الطرق المؤدية إلى باريس بشكل خاص الجمعة، وفيما ما زالت بعض الطرق السريعة مغلقة.

ورغم تنازلات الحكومة أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين مساء الجمعة أنها قررت مواصلة التعبئة في اليوم الثامن من التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق، معتبرة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.

وقال أرنو روسو رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين" FNSE وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين والمتحالفة مع المزارعين الشباب "ما قيل الليلة لا يهدئ الغضب، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك"، معتبرًا أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال "لم تلبّ" كل التوقعات.

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