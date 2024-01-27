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Russian President Vladimir Putin speaks during the opening ceremony of the memorial complex To the peaceful citizens of the Soviet Union who died during the Great Patriotic War, WWII, near Zaitsevo village in the Leningrad Region, Russia, Saturday, Jan. 27, 2024. The ceremony marked the 80th anniversary of the battle that lifted the Siege of Leningrad. The Nazi siege of Leningrad, now named St. Petersburg, was fully lifted by the Red Army on Jan. 27, 1944. More than 1 million people died mainly from starvation during the nearly 900-day siege. (Anton Vaganov/Pool Photo via AP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: رهاب روسيا باب "سياسة دولة" في بعض البلدان الأوروبية

الرئيس الروسي تعهد ببذل "كل ما في وسعه" من أجل "القضاء نهائياً على النازية"

العربية.نت
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وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاداً شديداً لأوروبا، السبت، بسبب "رهاب روسيا"، كما انتقد دول البلطيق بشأن حقوق الإنسان وذلك خلال حفل لإزاحة الستار عن نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريباً، يعكف بوتين على المقارنة بين الحرب الحالية وقتال النازيين.

وتعهد الرئيس الروسي وبجانبه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي حضر الاحتفال قائلاً "سنبذل كل ما في وسعنا من أجل القضاء على النازية نهائيًا".

النصب التذكاري الذي تم رفعه في روسيا السبت
النصب التذكاري الذي تم رفعه في روسيا السبت
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وقال بوتين في منطقة لينينغراد في الذكرى الثمانين لانتهاء الحصار النازي: "النظام في كييف يمجّد شركاء هتلر.. وفي عدد من الدول الأوروبية، رهاب روسيا يُروج له كسياسة للدولة".

وأضاف أن أهداف الألمان آنذاك كانت تتمثل في سرقة موارد الاتحاد السوفيتي والقضاء على شعبه.

وترفض أوكرانيا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي وعانت هي نفسها من الدمار على أيدي قوات هتلر، هذه التشبيهات وتعتبرها ذرائع واهية لشن الحرب.

كما انتقد بوتين في خطابه سجل حقوق الإنسان في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وقد وجّهت الدول الثلاث، التي كانت تحت حكمها موسكو إبان الحرب الباردة لكنها الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، انتقاداً شديداً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين: "في دول البلطيق، ينظر لعشرات الآلاف من الناس على أنهم أشباه بشر، ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للاضطهاد"، في إشارة إلى حملات بحق المهاجرين.

واتهمت موسكو دول البلطيق مراراً بكراهية الأجانب ومعاملة الأقليات الروسية على أنهم مواطنون "من الدرجة الثانية".

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