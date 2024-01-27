بوتين: رهاب روسيا باب "سياسة دولة" في بعض البلدان الأوروبية

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاداً شديداً لأوروبا، السبت، بسبب "رهاب روسيا"، كما انتقد دول البلطيق بشأن حقوق الإنسان وذلك خلال حفل لإزاحة الستار عن نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريباً، يعكف بوتين على المقارنة بين الحرب الحالية وقتال النازيين.

وتعهد الرئيس الروسي وبجانبه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي حضر الاحتفال قائلاً "سنبذل كل ما في وسعنا من أجل القضاء على النازية نهائيًا".

وقال بوتين في منطقة لينينغراد في الذكرى الثمانين لانتهاء الحصار النازي: "النظام في كييف يمجّد شركاء هتلر.. وفي عدد من الدول الأوروبية، رهاب روسيا يُروج له كسياسة للدولة".

وأضاف أن أهداف الألمان آنذاك كانت تتمثل في سرقة موارد الاتحاد السوفيتي والقضاء على شعبه.

وترفض أوكرانيا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي وعانت هي نفسها من الدمار على أيدي قوات هتلر، هذه التشبيهات وتعتبرها ذرائع واهية لشن الحرب.

كما انتقد بوتين في خطابه سجل حقوق الإنسان في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وقد وجّهت الدول الثلاث، التي كانت تحت حكمها موسكو إبان الحرب الباردة لكنها الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، انتقاداً شديداً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين: "في دول البلطيق، ينظر لعشرات الآلاف من الناس على أنهم أشباه بشر، ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للاضطهاد"، في إشارة إلى حملات بحق المهاجرين.

واتهمت موسكو دول البلطيق مراراً بكراهية الأجانب ومعاملة الأقليات الروسية على أنهم مواطنون "من الدرجة الثانية".