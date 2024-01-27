نشاط عسكري صيني مريب قرب تايوان.. مقاتلات وسفن ومناطيد

رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية و 7سفن حربية صينية في محيطها خلال 24 ساعة، وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 يناير، على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت.

وظهر منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان على ما أظهر تعداد حتى السبت عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش الجمعة).

وعبرت 13 من الطائرات العسكرية الصينية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين، على ما أضاف المصدر نفسه.

وانتخب التايوانيون رئيسا للجزيرة لاي تشينغ-تي من الحزب الديموقراطي التقدمي الذي تعهد حماية تايوان من "تهديد وترهيب" بكين.

ووصفت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادته، بالقوة إن لزم الأمر، الرئيس المنتخب بأنه انفصالي خطر.

وتفيد السلطات التايوانية بتوغلات شبه يومية لطائرات تابعة للجيش الصيني، الذي أجرى العام الماضي أكبر مناورات عسكرية في محيط الجزيرة.

وفي سبتمبر، أرسل الجيش الصيني 103 طائرات إلى محيط تايوان في غضون 24 ساعة ما اعتبرته تايبيه "عددا قياسيا".