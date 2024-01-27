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Israeli soldiers fire a mobile howitzer in the north of Israel, near the border with Lebanon, Monday, Jan. 15, 2024. AP Photo/Ohad Zwigenberg)
الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
الشرق الأوسط

توتر في بلدات جنوب لبنان.. وقصف متبادل عبر الحدود يوقع قتلى

الجيش الإسرائيليّ شن غارة على بلدة بيت ليف أسفرت عن سقوط قتيلين فضلاً عن إصابة آخرين بجروح

العربية.نت
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سيطرت أجواء من التوتر على أرجاء قرى وبلدات جنوب لبنان، ليل الجمعة-السبت، لاسيما بعدما أقدم الجيش الإسرائيليّ على شن غارة على بلدة بيت ليف، أسفرت عن سقوط قتيلين فضلاً عن إصابة آخرين بجروح.

كذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً استهدف بلدتي دير أنطار ودير عامص في الجنوب. وتقول المصادر إن غارة طالت منزلاً مؤلفاً من 3 طبقات في بلدة دير عامص.

وتزامناً مع تلك التطورات، أفيد عن سماع دويّ انفجارات عنيفة سُمعت أصداؤها في أرجاء بلدات مرجعيون.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في مستوطنة شوميرا بالجليل الغربي.

بدوره أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة معاليه غولان ومحيط قلعة هونين "بالأسلحة المناسبة"، وأكد أنه حقق فيهما إصابات مباشرة.

كما استهدف حزب الله ثكنة ‌‏زرعيت مؤكداً صابتها إصابة مباشرة. كما أكد أنه استهدف أيضاً تجمع ‏لجنود اسرائيليين على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، مضيفاً غنه "تم إصابته ‏إصابة مباشرة".‏

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من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان، سقطت قرب منطقة الجليل الأعلى شمالاً.

وقال الجيش في بيان نشرته الإذاعة الرسمية التابعة له: "تم تحديد 3 عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، سقطت جميعها في مناطق مفتوحة، لا يوجد ضحايا".

وقبل ذلك بفترة وجيزة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الأعلى.

وعلى وقع الحرب في غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

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