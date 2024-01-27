جبهة لبنان تشتعل.. تبادل القصف العنيف بين إسرائيل وحزب الله

اشتعلت المواجهات في الساعات الماضية على الجبهة الجنوبية، حيث ارتفعت حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

ففيما استهداف حزب الله أحد المواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى مقابل الحدود مع لبنان تعرضت منطقة وادي حامول في القطاع الغربي وأطراف بلدة حولا جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

ووُصفت العمليات المتبادلة بين الطرفين بالعنيفة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 9 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، منها 6 عمليات خلال فترة الليل.

فيما شنت إسرائيل سلسلة غارات، ونفذت قصفا مدفعيا على عدد من البلدات في القطاعين الشرقي والغربي على الحدود، ومنها غارة على بلدة بيت ليف استهدفت منزلا، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من حزب الله وجرح آخرين.

كما استهدفت غارة اسرائيلية منزلا في بلدة دير عامص جنوبي لبنان وأخرى بين بلدتي مارون الراس وعيترون من دون تسجيل إصابات.

وتعرضت أكثر من 25 بلدة حدودية جنوبية لقصف مدفعي اسرائيلي. تركز معظمها في القطاع الشرقي.

كما أعلن حزب الله استخدام صاروخ من نوع "فلق واحد" الإيراني الصنع مستهدفا ثكنة معاليه غولان الاسرائيلية في الجولان والتي تقع خلف مزارع شبعا للمرة الاولى.

كما أعلن حزب الله استهداف مواقع ثكنة زرعيت وبركة ريشا والمطلة وتلة كوبرا ومحيط قلعة هونين وأحد المباني في أفيفيم.

ويأتي هذا التصعيد على وقع تهديدات متبادلة بين حزب الله واسرائيل، بالتزامن مع مساع دبلوماسية واتصالات تجرى لخفض حدة التوتر جنوبي لبنان.