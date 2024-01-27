شركة أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في عمان

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، أن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري في مذكرة: "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

من جهتها، نفذت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات أميركية بريطانية على منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة اليمنية، بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها داخل اليمن، ما أدى إلى إصابة ناقلة النفط مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال بشكل مباشر.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها قصفت ودمرت صاروخا حوثيا مضادا للسفن كان جاهزا للإطلاق في البحر الأحمر.