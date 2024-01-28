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السفينة الحربية البريطانية دايموند
السفينة الحربية البريطانية دايموند

بريطانيا: لن نقبل باستمرار هجمات الحوثيين

دبي - العربية.نت
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أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها لن تقبل باستمرار هجمات الحوثيين، مشيراً إلى ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن السفينة الحربية "دايموند" نجحت في صد هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة في البحر الأحمر، أمس السبت.

كما جاء في بيان للوزارة "نجحت دايموند في تدمير طائرة مسيرة استهدفتها، ولم تقع أي إصابات في صفوف الطاقم أو تلفيات في السفينة".

ضربات على مواقع للحوثيين

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرة هذا الشهر بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي وبعد حوالي شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، شنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن الشحن بذريعة دعمها للفلسطينيين.

من هجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
من هجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

تحالف عسكري بحري

فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف بالفعل منذ 12 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، اشتركت فيها عدة دول أخرى.

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