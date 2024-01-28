بريطانيا: لن نقبل باستمرار هجمات الحوثيين

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها لن تقبل باستمرار هجمات الحوثيين، مشيراً إلى ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

Yesterday the crew of @HMSDiamond had to once again shoot down a Houthi attack drone illegally targeting the ship.



Read the full statement below: pic.twitter.com/tOmyyrYiNO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024

وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن السفينة الحربية "دايموند" نجحت في صد هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة في البحر الأحمر، أمس السبت.

كما جاء في بيان للوزارة "نجحت دايموند في تدمير طائرة مسيرة استهدفتها، ولم تقع أي إصابات في صفوف الطاقم أو تلفيات في السفينة".

ضربات على مواقع للحوثيين

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرة هذا الشهر بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي وبعد حوالي شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، شنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن الشحن بذريعة دعمها للفلسطينيين.

تحالف عسكري بحري

فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف بالفعل منذ 12 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، اشتركت فيها عدة دول أخرى.