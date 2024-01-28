همه تنظيم القتل والإرهاب.. مندوب إسرائيل يهاجم غوتيريش

بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر، شن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان هجوماً جديداً على الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.

The UN Secretary-General has proven once again that the security of the citizens of Israel is not really important for him. After years in which he ignored the evidence presented to him personally about UNRWA's support and involvement in incitement and terrorism, and before he… pic.twitter.com/L8DfdUSeYG — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 28, 2024

واتهم أردان في بيان اليوم الأحد، غوتيريش بالسعي إلى تنظيم قتل الإسرائيليين، زاعماً أن "الأمين العام للأمم المتحدة يثبت مرة أخرى أن حياة وسلامة مواطني إسرائيل ليست ذات أهمية حقيقية بالنسبة له".

كما تابع قائلاً "بعد سنوات تجاهل فيها الأدلة المقدمة له شخصياً حول الأونروا وتورطها في التحريض والإرهاب، وقبل أن يجري تحقيقا شاملا لتحديد مكان جميع إرهابيي حماس والقتلة في الأونروا، يركز على جمع التبرعات لتنظيم القتل والإرهاب".

وأضاف أردان "أي دولة تستمر في تمويل الأونروا قبل إجراء تحقيق شامل بشأن المنظمة عليها أن تدرك أن أموالها ستستخدم في الإرهاب، وأن المساعدات التي سيتم تحويلها إلى الأونروا قد تصل إلى إرهابيي حماس بدلا من السكان في غزة".

إلى ذلك دعا كافة الدول المانحة إلى تجميد دعمها للوكالة وطالب بإجراء تحقيق يشمل كافة العاملين في المنظمة.

غوتيريش يتعهد

وكان غوتيريش قد تعهد في بيان اليوم بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية يثبت ضلوعه في "أعمال إرهابية".

وبعد المزاعم الإسرائيلية حول تورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر، أوقفت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفنلندا وأستراليا وكندا تمويل المنظمة.

هجوم وانتقادات إسرائيلية

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها غوتيريش، لهجوم وانتقادات إسرائيلية على خلفية موقفه من حرب غزة.

ففي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت إسرائيل الأمين العام بالاستقالة فوراً، في حين رفض وزير خارجيتها إيلي كوهين لقاءه، بعد تصريحات قال فيها إن هجوم حركة حماس لم يأت من فراغ.

كما هاجم المندوب الإسرائيلي بشكل متكرر الأمين العام للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، واتهمه بأنه "فاسد أخلاقيا ولا يستحق منصبه لأنه لا يدين الإرهاب".

وبعد انتقاد غوتيريش للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة قال أردان إنه "فقد بوصلته الأخلاقية".