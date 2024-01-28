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The Commissioner-General of the U.N. agency for Palestinian refugees, Philippe Lazzarini, speaks during an interview with The Associated Press at the UNRWA headquarters in Beirut, Lebanon, Wednesday, Dec. 6, 2023. Lazzarini said there is no haven in Gaza for civilians, including U.N. shelters and safe zones designated by Israel. (AP Photo/Bilal Hussein)
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا"
الشرق الأوسط

مفوض الأونروا: تعليق التمويل "صادم" وندعو الدول للتراجع عنه

فيليب لازاريني: هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حالياً في غزة

العربية.نت
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وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه "صادم" داعياً إياها إلى العدول عن قراراتها.

وقال لازاريني في بيان "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حالياً في المنطقة خاصة في غزة".

الأونروا توزع مساعدات في غزة بظل الحرب الحالية
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  • الأونروا توزع مساعدات في غزة بظل الحرب الحالية
  • الأونروا تدخل شحنة وقود لغزة بظل الحرب الحالية
(2 صور)
الأونروا توزع مساعدات في غزة بظل الحرب الحالية
الأونروا توزع مساعدات في غزة بظل الحرب الحالية
الأونروا تدخل شحنة وقود لغزة بظل الحرب الحالية
الأونروا تدخل شحنة وقود لغزة بظل الحرب الحالية

وعلقت عدة دول تمويل الأونروا عقب مزاعم عن مشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

إسرائيل تريد إلغاءها وترامب علق تمويلها.. هذا تاريخ الأونروا العرب والعالم الشرق الأوسط إسرائيل تريد إلغاءها وترامب علق تمويلها.. هذا تاريخ الأونروا

وقال لازاريني "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

يأتي هذا بعدما أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة الأونروا السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت إجراء تحقيق شامل.

ولم يتمّ تحديد الوقائع المفترضة، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

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