ملثمان يهاجمان كنيسة في إسطنبول.. ومقتل شخص

شن مسلحان هجوماً على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية، الأحد، ما أدى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının yaşandığı kilisenin önünden ilk görüntüler pic.twitter.com/ecEhS1YyNW — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) January 28, 2024

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (08,40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان.

مادة اعلانية

وأشار وزير الداخلية التركي إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.

فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

يذكر أن القوات الأمنية التركية أوقفت في كانون الأول/ديسمبر، أوقفت 32 شخصا يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم داعش كانوا يخططون لشنّ هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية.

وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء التنظيم الذي كان قد تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم في 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

كنيسة سانتا ماريا

يشار إلى أن الكنيسة التي وقع فيها الهجوم هي كنيسة سانتا ماريا أو كنيسة ميلاد السيدة العذراء الإيطالية اللاتينية الكاثوليكية، وتقع في منطقة بويوكديرة (Büyükdere) في منطقة ساريير (Sarıyer) في إسطنبول. وهي الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية الوحيدة الواقعة على مضيق البوسفور.

وبنيت عام 1864، وافتتحت عام 1866، وصممها المهندس المعماري جاسباري فوساتي ( Gaspare Fossati ) ككنيسة من طابقين على الطراز الكلاسيكي الجديد.