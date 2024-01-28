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نتنياهو يحمل كفاحي

"وجدناه في غزة".. نتنياهو يحمل كتاب هتلر بمؤتمره الصحافي

دبي - العربية.نت
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في مؤتمره الصحافي الأخير، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل نسخة عربية من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر.

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"عثرنا عليه في غزة"

وقال نتنياهو، أمس السبت، إن القوات الإسرائيلية عثرت على هذا الكتاب في غزة، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم".

جاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).

"لم يتعلموا من المحرقة"

وأشار إلى أن "مجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئا من المحرقة".

نتنياهو يحمل كتاب هتلر
نتنياهو يحمل كتاب هتلر

وتابع: "لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".

"كفاحي"

يذكر أن كتاب "كفاحي" يتحدث عن السيرة الذاتية لهتلر، ويشرح فيه بالتفصيل عن النازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنوان "Mein Kampf" باللغة الألمانية.

والكتاب متاح في مكتبات معظم دول العالم.

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