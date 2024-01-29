الأردن: سنتصدى بحزم لكل من يحاول الاعتداء على أمننا

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين الأحد أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين استهدف "موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا يضم قوات أميركية تتعاون مع الأردن في مواجهة الإرهاب".

وقال مبيضين في بيان إن "الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، وجرح آخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود"، وفق فرانس برس.

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كما أضاف أن "الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة" الأردنية.

كذلك شدد على أن "الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن الأردن".

وبحسب البيان الحكومي فإن "الأردن كان أعلن سابقاً أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول أخرى تزويده بأنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها".

"لم يقع داخل الأردن"

يشار إلى أن مبيضين وهو وزير الاتصال الحكومي كان أعلن في وقت سابق أن الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وقال لقناة "المملكة" الرسمية إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، موضحاً أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".

يذكر أن 3 من عناصر الجيش الأميركي قتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة حمل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد.