البحرية الهندية تحرر مركب صيد إيرانياً قبالة سواحل الصومال

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أعلنت البحرية الهندية، اليوم الاثنين، أنها حررت سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال في أعقاب الهجوم الأخير على السفن في المحيط الهندي.
وأوضح المتحدث باسم البحرية الهندية أن "قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد واحتجزوا طاقمها كرهائن"، مشيراً إلى أن السفينة تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني.
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وأضاف أن السفينة الحربية "ضمنت إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فرداً، بالإضافة إلى السفينة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
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