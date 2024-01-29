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البحرية الهندية (ا ب)
البحرية الهندية (ا ب)

البحرية الهندية تحرر مركب صيد إيرانياً قبالة سواحل الصومال

دبي - العربية.نت
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أعلنت البحرية الهندية، اليوم الاثنين، أنها حررت سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال في أعقاب الهجوم الأخير على السفن في المحيط الهندي.

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وأوضح المتحدث باسم البحرية الهندية أن "قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد واحتجزوا طاقمها كرهائن"، مشيراً إلى أن السفينة تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني.

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وأضاف أن السفينة الحربية "ضمنت إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فرداً، بالإضافة إلى السفينة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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