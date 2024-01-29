الجيش الأميركي يكشف تفاصيل جديدة عن "القاعدة المستهدفة"

كشفت القيادة المركزية الأميركية الاثنين تفاصيل جديدة عن الهجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت في بيان إن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

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كما لفتت إلى أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية، مؤكدة مقتل 3 وإصابة 34.

فيما أشار مسؤول أميركي إلى إجلاء 8 من الجنود المصابين من الأردن لحاجتهم لتدخل طبي، وفق شبكة "سي إن إن".

بايدن: سنرد

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهد الأحد بالرد على الهجوم الذي حمّل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

كما أضاف أثناء قيامه بزيارة إلى ولاية ساوث كارولينا: "كان يومنا صعباً الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا 3" جنود أميركيين، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد"، حسب فرانس برس.

أوستن: لن نتسامح مع الهجمات

بدوره توعد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالرد على الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره بلاده.

وقال في بيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "لن نتسامح مع الهجمات وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا".

كما أضاف أن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وراء الهجمات المستمرة على القوات الأميركية في المنطقة"، لافتاً إلى أن الهجوم على القاعدة شمال شرقي الأردن استهدف قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي.

كذلك أوضح أن القوات كانت منتشرة بالقاعدة للعمل على هزيمة تنظيم "داعش".

"موقع متقدم"

من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين أن الهجوم استهدف "موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا يضم قوات أميركية تتعاون مع الأردن في مواجهة الإرهاب".

وأردف في بيان أن "الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، وجرح آخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى

في حين أعلنت فصائل عراقية مسلحة ومنضوية تحت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت إنها استهدفت بالطائرات المسيرة فجر الأحد 4 قواعد أميركية، 3 منها في سوريا، هي الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة فهي منشأة زفولون البحرية بخليج حيفا، وذلك رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.

أكثر من 150 هجوماً

يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 150 هجوماً من قبل تلك الفصائل منذ 17 أكتوبر الماضي.

فيما هددت الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة مواني إسرائيل.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.