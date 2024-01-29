الجيش الإسرائيلي: نقاتل في غزة فوق الأرض وتحتها

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن القوات الإسرائيلية تقاتل في قطاع غزة فوق الأرض وتحتها.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: "قتلنا حتى الآن 2000 من مقاتلي حماس في خان يونس" جنوب غزة.

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فيما أضاف: "سنواصل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة".

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الفائت هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق مصادر إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن، ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. وحسب إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 26637 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

كذلك نزح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع. إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ولجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما كررت وزارة الصحة المحلية أنها لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.