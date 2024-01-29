اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قوات إسرائيلية في غزة (فرانس برس)

الجيش الإسرائيلي: نقاتل في غزة فوق الأرض وتحتها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن القوات الإسرائيلية تقاتل في قطاع غزة فوق الأرض وتحتها.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: "قتلنا حتى الآن 2000 من مقاتلي حماس في خان يونس" جنوب غزة.

معظمها سرق من الجيش الإسرائيلي.. مفاجأة عن أسلحة حماس العرب والعالم معظمها سرق من الجيش الإسرائيلي.. مفاجأة عن أسلحة حماس
مادة اعلانية

فيما أضاف: "سنواصل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة".

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الفائت هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق مصادر إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن، ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. وحسب إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 26637 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

كذلك نزح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع. إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ولجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما كررت وزارة الصحة المحلية أنها لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسام أميركي حول طبيعة الرد على مقتل الجنود بهجوم الأردن انقسام أميركي حول طبيعة الرد على مقتل الجنود بهجوم الأردن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط